В восьми регионах сбили 59 украинских беспилотников
Дежурные средства ПВО нейтрализовали 59 беспилотников ВСУ над территорией России. Об этом рассказали в Минобороны.
«В течение прошедшей ночи... уничтожены и перехвачены 59 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указано в сообщении ведомства.
Так, 17 БПЛА сбили в Ростовской области, 12 – в Волгоградской, 11 – в Белгородской, девять – в Воронежской. Еще четыре беспилотника ликвидировали в Крыму, три – над Черным морем, по одному – над Брянской, Курской и Орловской областями.
Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что дроны уничтожили в четырех районах региона, повреждений и пострадавших нет, пишет Ura.ru.
