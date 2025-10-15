В восьми регионах сбили 59 украинских беспилотников

Дежурные средства ПВО нейтрализовали 59 беспилотников ВСУ над территорией России. Об этом рассказали в Минобороны.

«В течение прошедшей ночи... уничтожены и перехвачены 59 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указано в сообщении ведомства.

Так, 17 БПЛА сбили в Ростовской области, 12 – в Волгоградской, 11 – в Белгородской, девять – в Воронежской. Еще четыре беспилотника ликвидировали в Крыму, три – над Черным морем, по одному – над Брянской, Курской и Орловской областями.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что дроны уничтожили в четырех районах региона, повреждений и пострадавших нет, пишет Ura.ru.

