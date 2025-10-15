«Газпром» возглавил рейтинг российских компаний с наибольшими долгами
Суммарный чистый финансовый долг десяти российских компаний превысил 20,5 трлн рублей, лидером рейтинга стал «Газпром». Об этом пишет Forbes.
«Все они пострадали от высокой ставки Центрального банка — у некоторых участников рейтинга сумма уплаченных процентов по кредитам и займам выросла в два раза и более в 2024 году», - отмечается в материале.
Издание рассчитывало чистый финансовый долг как сумму долгосрочных и краткосрочных займов и долгов по аренде за вычетом средств и депозитов. Первое место по этому показателю занял «Газпром», чистый финансовый долг компании на 31 декабря 2024 года составил 6,047 трлн рублей, на 30 июня 2025-го - 5,79 трлн. За холдингом в рейтинге следуют «Роснефть» с долгом в 3,6 трлн рублей на конец прошлого года, «Российские железные дороги» (2,771 трлн и 3,36 трлн рублей соответственно), «Атомэнергопром» (2,459 трлн и 2,799 трлн), «Балтийский химический комплекс» (1,253 трлн рублей на декабрь 2024-го).
Также в список вошли ГТЛК с долгом в 1,006 трлн рублей на конец прошлого года и 1,005 трлн на начало лета, «Эн+ Груп» (903 млрд и 804 млрд), «Норильский никель» (873 млрд и 823 млрд), «СИБУР Холдинг» (857 млрд и 973 млрд), ГК «Автодор» (815 млрд).
Ранее стало известно, что с начала 2025 года состояние богатейших бизнесменов в России выросло на 20,163 млрд долларов, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиянам грозит дефицит авиабилетов после введения скидок для студентов
- «Газпром» возглавил рейтинг российских компаний с наибольшими долгами
- Из-за атаки БПЛА в Волгоградской области повреждены четыре дома
- В посольстве заявили, что Китай готов к торговой войне с США
- В восьми регионах сбили 59 украинских беспилотников
- В России предложили вернуть свидетельство о рождении советского образца
- Трамп: Зеленский намерен добиться поставок ракет Tomahawk
- Мошенники снимают с россиян самозапреты на кредиты и оформляют займы
- Меняется расписание выплат детских и пенсионных пособий
- Мигрантов будут проверять на наличие гепатита В и С
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru