«Газпром» возглавил рейтинг российских компаний с наибольшими долгами

Суммарный чистый финансовый долг десяти российских компаний превысил 20,5 трлн рублей, лидером рейтинга стал «Газпром». Об этом пишет Forbes.

«Все они пострадали от высокой ставки Центрального банка — у некоторых участников рейтинга сумма уплаченных процентов по кредитам и займам выросла в два раза и более в 2024 году», - отмечается в материале.

Издание рассчитывало чистый финансовый долг как сумму долгосрочных и краткосрочных займов и долгов по аренде за вычетом средств и депозитов. Первое место по этому показателю занял «Газпром», чистый финансовый долг компании на 31 декабря 2024 года составил 6,047 трлн рублей, на 30 июня 2025-го - 5,79 трлн. За холдингом в рейтинге следуют «Роснефть» с долгом в 3,6 трлн рублей на конец прошлого года, «Российские железные дороги» (2,771 трлн и 3,36 трлн рублей соответственно), «Атомэнергопром» (2,459 трлн и 2,799 трлн), «Балтийский химический комплекс» (1,253 трлн рублей на декабрь 2024-го).

Также в список вошли ГТЛК с долгом в 1,006 трлн рублей на конец прошлого года и 1,005 трлн на начало лета, «Эн+ Груп» (903 млрд и 804 млрд), «Норильский никель» (873 млрд и 823 млрд), «СИБУР Холдинг» (857 млрд и 973 млрд), ГК «Автодор» (815 млрд).

Ранее стало известно, что с начала 2025 года состояние богатейших бизнесменов в России выросло на 20,163 млрд долларов, пишет 360.ru.

