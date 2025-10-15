Котяков заявил, что День многодетной семьи вряд ли станет выходным

Введение в России официального выходного дня в День многодетной семьи маловероятно. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков в беседе с РИА Новости.

Ранее в Московской области установили новый праздник - День многодетной семьи, он будет отмечаться ежегодно 11 октября, пишет 360.ru. Котяков высказался о возможности масштабировать праздник на всю страну и сделать его выходным.

«У нас есть, например, праздник "День семьи", но как выходного дня его нет. И если мы под каждый праздник будем делать выходной день, нам предстоит пересмотреть структуру праздничных и выходных», - подчеркнул министр.

Котяков указал, что многие субъекты РФ устанавливают на локальном уровне День многодетной семьи. После обобщения региональной практики Минтруд может предложить президенту Владимиру Путину сделать этот праздник общероссийским.

