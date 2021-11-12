Мошенники продают в Сети данные покупателей поддельных справок о вакцинации
В даркнете и в мессенджере Telegram продают базу данных российских граждан, которые купили поддельные справки о вакцинации от коронавируса и ПРЦ-тесты, сообщает Ura.ru.
Около тысячи строк обойдутся покупателю в 8,5 тысяч рублей. В них содержатся паспортные данные, СНИЛС, номер телефона, место жительства. Также доступна информация о дате получения сертификата. Речь идет о данных полумиллиона жителей Подмосковья.
Как сообщалось ранее, введение QR-кодов в общественном транспорте, магазинах и кафе приведет к увеличению спроса на онлайн-доставки.
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