Мошенники продают в Сети данные покупателей поддельных справок о вакцинации

В даркнете и в мессенджере Telegram продают базу данных российских граждан, которые купили поддельные справки о вакцинации от коронавируса и ПРЦ-тесты, сообщает Ura.ru.

ФСБ задержала группировку, продававшую мигрантам поддельные справки для въезда в РФ

Около тысячи строк обойдутся покупателю в 8,5 тысяч рублей. В них содержатся паспортные данные, СНИЛС, номер телефона, место жительства. Также доступна информация о дате получения сертификата. Речь идет о данных полумиллиона жителей Подмосковья.

Как сообщалось ранее, введение QR-кодов в общественном транспорте, магазинах и кафе приведет к увеличению спроса на онлайн-доставки.

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