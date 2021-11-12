Юрист спрогнозировал спрос на доставку после введения QR-кодов в общепите
Введение QR-кодов в общественном транспорте, магазинах и кафе приведет к увеличению спроса на онлайн-доставки, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на омбудсмена по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства Дмитрия Порочкина.
«Это повлияет не только на бизнес, который находится в Москве и Московской области, но и на всю страну в целом. (…) Бизнесу придется перестраиваться под новые реалии», — считает юрист.
При этом он отметил, что бизнес может столкнуться с нежеланием клиентов предъявлять QR-коды при получении услуги, что может приводить к скандалам.
Если обязательное использование QR-кодов в общепите и транспорте будет закреплено на законодательном уровне – это будет великолепно. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
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