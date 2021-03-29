ФСБ задержала группировку, продававшую мигрантам поддельные справки для въезда в РФ

Погранслужба ФСБ России задержала в Новосибирской области членов преступной группы, занимавшихся изготовлением и продажей поддельных медицинских справок для въезда в Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Как отметили в ведомстве, злоумышленники изготавливали и сбывали подложные документы, в дальнейшем использовавшиеся иностранцами для въезда в Россию «в условиях действующих противоэпидемиологических ограничений».

При обысках у задержанных изъяли более тысячи бланков справок ПЦР, 400 заполненных справок-приглашений, более 3 млн рублей в российской и иностранной валюте. Кроме того, у злоумышленников обнаружили клиентскую базу потенциальных покупателей поддельных справок, отмечает РЕН ТВ.

Правоохранители возбудили против задержанных уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции».

