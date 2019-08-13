Мошенники придумали новую схему обмана клиентов банков

Телефонные мошенники используют новый способ обмана клиентов банков. Звонящие говорят от имени сотрудников финансово-кредитной операции и утверждают, что заметили подозрительную операцию в другом регионе.

Как пишет РГ, получив подтверждение, что клиент не совершал никакие переводы, мошенники сообщают, что блокировали транзакцию и предлагают при этом ради безопасности назвать им список устройств, которые имеют доступ к личному кабинету.

В Роскачестве рассказали о признаках телефонного мошенничества

Они предлагают установить программу по удаленному доступу, и зная id клиента, мошенники могут свободно зайти в его устройства и проводить там любые операции.

Ura.ru отмечает, что преимущество нового метода в том, что преступникам не нужны конфиденциальные данные жертвы, а доказать факт взлома практически невозможно. По факту человек самостоятельно предоставил доступ к своему устройству третьим лицам.

Ранее НСН писала, что мошенники едва не увели у российских банков 24 млрд рублей.


Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО: РИА Новости//Валерий Мельников
ТЕГИ:БанкМошенничество

NSN logoНСН