Мошенники придумали новую схему обмана клиентов банков
Телефонные мошенники используют новый способ обмана клиентов банков. Звонящие говорят от имени сотрудников финансово-кредитной операции и утверждают, что заметили подозрительную операцию в другом регионе.
Как пишет РГ, получив подтверждение, что клиент не совершал никакие переводы, мошенники сообщают, что блокировали транзакцию и предлагают при этом ради безопасности назвать им список устройств, которые имеют доступ к личному кабинету.
Они предлагают установить программу по удаленному доступу, и зная id клиента, мошенники могут свободно зайти в его устройства и проводить там любые операции.
Ura.ru отмечает, что преимущество нового метода в том, что преступникам не нужны конфиденциальные данные жертвы, а доказать факт взлома практически невозможно. По факту человек самостоятельно предоставил доступ к своему устройству третьим лицам.
Ранее НСН писала, что мошенники едва не увели у российских банков 24 млрд рублей.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Новости за ночь: Площадь лесных пожаров в Сибири начала сокращаться
- В США назвали главную угрозу для Владимира Путина
- Девушке, получившей удар в живот на митинге в Москве, грозит 40 часов обязательных работ
- Порошенко заявил о готовности пройти детектор лжи в прямом эфире
- Территорию взорвавшегося склада боеприпасов под Ачинском полностью очистят через год