Мошенники придумали новую схему обмана клиентов банков

Они предлагают установить программу по удаленному доступу, и зная id клиента, мошенники могут свободно зайти в его устройства и проводить там любые операции.

Ura.ru отмечает, что преимущество нового метода в том, что преступникам не нужны конфиденциальные данные жертвы, а доказать факт взлома практически невозможно. По факту человек самостоятельно предоставил доступ к своему устройству третьим лицам.

Ранее НСН писала, что мошенники едва не увели у российских банков 24 млрд рублей.



