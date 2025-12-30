В Калужской области экс-депутат гордумы погиб при обрушении башни

Экс-депутат городской думы Балабанова Калужской области Сергей Свириденко погиб при обрушении водонапорной башни. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

«В результате происшествия при демонтаже башни погиб Сергей Васильевич Свириденко - предприниматель, экс-депутат», - отмечается в сообщении.

Обрушение произошло накануне во время подготовительных работ по демонтажу башни. В результате погибли два человека. Свириденко руководил компанией «СВ-Дубль», которая выполняла работы на объекте.

По факту ЧП было возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц.

