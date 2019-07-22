Мошенники едва не увели у российских банков 24 млрд рублей

За первую половину текущего года мошенники пытались украсть у российских банков больше 24 млрд рублей, сообщает Ura.ru

Больше всего атак было предпринято на Сбербанк – организации удалось отстоять 18 млрд рублей, ВТБ не позволил похитить 5,4 млрд рублей, Альфа-банк – 700 млн рублей, Почта банк – 135 млн рублей, МКБ – 10 млн рублей.

Как отмечает РЕН ТВ, в прошлом году российский Центробанк существенно ужесточил требования к хранению личных данных клиентов банков, в том числе информации о состоянии их счетов. Однако на активности мошенников это практически не сказалось.

Ранее в интервью НСН руководитель Департамента маркетинга, профессор НИУ-ВШЭ, доктор экономических наук Игорь Липсиц подтвердил тезис министра экономического развития Максима Орешкина о том, что в 2022 в экономике может произойти «взрыв» из-за чрезмерной закредитованности россиян.





