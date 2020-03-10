Как не стать жертвой нового способа кражи денег с банковских карт

Как пишут «Известия», схема получила название «Белый кролик» по аналогии со сказкой «Алиса в Стране чудес». Общение с потенциальной жертвой начинается с безобидных шагов: пользователя могут заманить с помощью поддельных видеороликов в новостном формате, а также от имени звёзд. Затем на почту приходит сообщение о выигрыше, и клиент по одноразовой ссылке попадает на сайт без логотипов, где мошенники просят у него тестовый платёж или другие данные.

Особенность схемы в том, что каждый отдельный шаг не вызывает особых подозрений у служб безопасности кредитных организаций, говорится в материале. Дополнительные сложности создают ссылки, срабатывающие только один раз.

Ранее президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян на пресс-конференции НСН призвал граждан быть бдительными и в подобных ситуациях руководствоваться здравым смыслом.

«Самый простой барьер на пути мошенников – здравый смысл. Первое правило наряду с этим – если вам позвонили и сослались на банк, попросите представиться и попросите перезвонить им сами. Обратная связь очень важна. Но это тоже не стопроцентная гарантия от хищения. Главное, чем нужно руководствоваться в такой ситуации – что нельзя называть свои пароли, коды и так далее. В противном случае это напоминает ситуацию, когда к вам на улице подходят люди, представляются сотрудниками ЖЭКа, предлагают поменять трубы, а вы даете им ключи от квартиры», - отмечал он.

По похожей схеме мошенники могут прикрываться социальными экспериментами, краудфандингом и благотворительными акциями, полагают эксперты. Сколько именно пострадавших от «Белого кролика», специалисты пока не могут сказать точно. Однако посещаемость подобных ресурсов с фейковыми опросами – около 6,5 тысяч человек в сутки.

