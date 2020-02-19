АРБ: Жертвы банковских мошенников сами отдают свои деньги

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Банки в танке. Кто защитит деньги вкладчиков?»

За 2019 год было выявлено более 2,5 миллионов жалоб на телефонное мошенничество, направленное на клиентов российских банков.

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян во время пресс-конференции НСН рассказал, что нельзя никому ни при каких обстоятельствах выдавать никакие пароли.

«Самый простой барьер на пути мошенников – здравый смысл. Первое правило наряду с этим – если вам позвонили и сослались на банк, попросите представиться и попросите перезвонить им сами. Обратная связь очень важна. Но это тоже не стопроцентная гарантия от хищения. Главное, чем нужно руководствоваться в такой ситуации – что нельзя называть свои пароли, коды и так далее. В противном случае это напоминает ситуацию, когдла к вам на улице подходят люди, представляются сотрудниками ЖЭКа, предлагают поменять трубы, а вы даете им ключи от квартиры», - заявил он.

Мошенники постоянно изобретают новые способы завладеть личными данными и деньгами россиян. Число таких случаев растет, так с 2017 года число жалоб только по случаям телефонного мошенничества возросло более чем в 15 раз.

