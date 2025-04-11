Мошенники начали призывать инвестировать в цифровые рубли

Мошенники начали призывать граждан инвестировать в цифровые рубли и якобы получать от этих вложений пассивный доход. Об новой схеме мошенничества говорится в сообщении ЦБ РФ.

Аферисты создают сайты в фирменных цветах и с логотипом цифрового рубля. Подобные интернет-ресурсы они называют инвестиционной программой цифрового рубля Банка России. На сайте посетителя приветствует «личный менеджер», который уговаривает внести сумму на «депозит», рассказали в ЦБ.

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Жертву убеждают как можно быстрее присоединиться к якобы существующей программе, пока «порог входа низкий», а позднее стартовая сумма будет значительно повышена. Затем пользователю предлагают ответить на несколько вопросов и оставить контактные данные. Последующая цель «личного менеджера» - убедить человека внести как можно больше денег на подставной площадке.

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
ТЕГИ:ИнвестицииЦифровой рубльМошенники

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