Мошенники начали призывать инвестировать в цифровые рубли
Мошенники начали призывать граждан инвестировать в цифровые рубли и якобы получать от этих вложений пассивный доход. Об новой схеме мошенничества говорится в сообщении ЦБ РФ.
Аферисты создают сайты в фирменных цветах и с логотипом цифрового рубля. Подобные интернет-ресурсы они называют инвестиционной программой цифрового рубля Банка России. На сайте посетителя приветствует «личный менеджер», который уговаривает внести сумму на «депозит», рассказали в ЦБ.
Жертву убеждают как можно быстрее присоединиться к якобы существующей программе, пока «порог входа низкий», а позднее стартовая сумма будет значительно повышена. Затем пользователю предлагают ответить на несколько вопросов и оставить контактные данные. Последующая цель «личного менеджера» - убедить человека внести как можно больше денег на подставной площадке.
Ранее СМИ рассказали, как мошенники обманули уборщицу Кремля на 3,3 млн рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru