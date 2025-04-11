В ВТБ назвали три актуальных схемы мошенничества с банковскими картами
Самыми распространенными мошенническими схемами среди злоумышленников стали схемы с использованием NFC-клонов, социальной инженерии и фишинга. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на начальника управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности банка ВТБ Дмитрия Ревякина.
По словам собеседника агентства, сегодня с попыткой финансового мошенничества может столкнуться почти каждый второй владелец банковских карт.
Фишинговые схемы, занявшие первое место по популярности, подразумевают предложение на сайтах поддельных интернет-магазинов товаров по выгодной цене. После оплаты товара страница удаляется, а аферисты прекращают выходить на связь.
Также мошенники часто представляются сотрудниками службы безопасности или сотрудниками банка, чтобы заполучить доступ к личным данным и банковской карте.
Набирает обороты и изготовление при помощи шпионского программного обеспечения виртуальных клонов карт. Такое оборудование дает возможность через NFC удаленно управлять смартфоном.
Ранее мошенники убедили пенсионерку из Москвы продать дом и квартиру, чтобы вложиться в ценные бумаги. В результате женщина лишилась 22 миллионов рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru