В ВТБ назвали три актуальных схемы мошенничества с банковскими картами

Фишинговые схемы, занявшие первое место по популярности, подразумевают предложение на сайтах поддельных интернет-магазинов товаров по выгодной цене. После оплаты товара страница удаляется, а аферисты прекращают выходить на связь.

Также мошенники часто представляются сотрудниками службы безопасности или сотрудниками банка, чтобы заполучить доступ к личным данным и банковской карте.

Набирает обороты и изготовление при помощи шпионского программного обеспечения виртуальных клонов карт. Такое оборудование дает возможность через NFC удаленно управлять смартфоном.

Ранее мошенники убедили пенсионерку из Москвы продать дом и квартиру, чтобы вложиться в ценные бумаги. В результате женщина лишилась 22 миллионов рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

