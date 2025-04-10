Мошенники обманули уборщицу Кремля на 3,3 млн рублей
Уборщица Кремля отдала мошенникам 3,3 млн рублей. 75-летняя Тамара Петровна убирает главное здание страны еще с начала нулевых, пишет телеграм-канал Baza.
В конце марта женщине позвонили якобы из управы, чтобы уточнить персональные данные, в том числе паспорта и СНИЛС. Второй звонок прозвучал якобы от лица Росфинмониторинга, собеседник заверил жертву, что мошенники взломали ее данные и хотят перевести деньги на Украину. Женщина отправилась в банк, чтобы снять накопления и передать их курьеру.
В итоге уборщица Кремля отдала аферистам все свои накопления — 3 миллиона 300 тысяч рублей. Женщина догадалась об обмане, когда мошенники предложили вызвать ей такси, чтобы она оформила на себя кредит.
Ранее мошенники убедили пенсионерку из Москвы продать дом и квартиру, чтобы вложиться в ценные бумаги. В результате женщина лишилась 22 миллионов рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru