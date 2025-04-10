Мошенники обманули уборщицу Кремля на 3,3 млн рублей

В итоге уборщица Кремля отдала аферистам все свои накопления — 3 миллиона 300 тысяч рублей. Женщина догадалась об обмане, когда мошенники предложили вызвать ей такси, чтобы она оформила на себя кредит.

Ранее мошенники убедили пенсионерку из Москвы продать дом и квартиру, чтобы вложиться в ценные бумаги. В результате женщина лишилась 22 миллионов рублей.

