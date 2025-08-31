Мошенники начали использовать приложения, имитирующие Mir Pay
Злоумышленники в России начали использовать имитирующие российскую платежную систему Mir Pay приложения, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД РФ.
Они позволяют с банкоматов переводить деньги жертв на карты мошенников. Аферисты внедряют в телефоны жертв свои программы для бесконтактных платежей, которые просят скачать под видом переустановки банковского приложения. Технология условно называется «обратный NFC». Она способна имитировать приложение Mir Pay, подключая к смартфону граждан карты злоумышленников.
Подойдя к банкомату и приложив смартфон, жертва переводит деньги на чужой «пластик».
Правительство РФ разрабатывает второй пакет мер по противодействию мошенникам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru