Трамп: США не могут отдать Украине все свое оружие
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты не могут поставлять Украине оружие в ущерб собственным интересам. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.
«Мы не можем передать все наше оружие Украине. Я не могу подвергать опасности Соединённые Штаты», - сказал Трамп.
Трамп также отметил, что Украина запрашивала возможность поставки ракет Tomahawk, и он рассматривает этот вопрос. Однако президент подчеркнул, что приоритет остаётся за обеспечением потребностей США, поскольку американское оружие необходимо для собственной обороны.
Ранее сообщалось, что Трамп пока не планирует поставлять Украине крылатые ракеты Tomahawk, так как это подорвет дипломатические усилия по урегулированию конфликта.
