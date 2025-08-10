Американский пенсионер попал в больницу из-за совета нейросети
Совет нейросети ChatGPT привел к тому, что пенсионер из США был госпитализирован в психиатрическую больницу, сообщает портал Gizmodo.
Это произошло после того, как нейросеть посоветовала ему заменить соль на бромид натрия. 60-летний мужчина на протяжении трех месяцев соблюдал диету, которую сам составил при помощи искусственного интеллекта. Американец подумал исключить из своего рациона хлорид натрия, обратившись за советом к ChatGPT. Чат-бот предложил несколько вариантов, один из которых стало добавление бромида натрия, который на самом деле очень токсичен для приема в пищу.
Пенсионер заработал паранойю и дезориентацию, начал видеть галлюцинации, а после этого у него развился психотический эпизод. В разговоре с врачами мужчина указал, что был отравлен соседом.
Ранее стало известно, что ChatGPT существенно эффективнее 80% психологов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
