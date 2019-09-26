Мосгорсуд рассмотрит апелляцию на приговор Павла Устинова

Как сообщает РИА Новости, заседание суда назначено на 10 утра.

Ранее Мосгорсуд изменил Устинову меру пресечения с ареста на подписку о невыезде. Таким образом суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры, которая просила изменить меру пресечения артисту на не связанную с лишением свободы. Устинов вышел из СИЗО 20 сентября.



