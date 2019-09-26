Мосгорсуд рассмотрит апелляцию на приговор Павла Устинова
26 сентября 201901:04
Апелляционная жалоба на приговор актера Павла Устинова, приговоренного к 3,5 годам лишения свободы за повреждения плеча омоновца, будет рассмотрена Мосгорсудом в четверг.
Как сообщает РИА Новости, заседание суда назначено на 10 утра.
Ранее Мосгорсуд изменил Устинову меру пресечения с ареста на подписку о невыезде. Таким образом суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры, которая просила изменить меру пресечения артисту на не связанную с лишением свободы. Устинов вышел из СИЗО 20 сентября.
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