По «делу Устинова» возникли вопросы. Теперь и у председателя Верховного суда

Глава высшей судебной инстанции России принял участие в заседании комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству. Сенаторам Вячеслав Лебедев сообщил, что посмотрел кадры задержания актера Павла Устинова во время акции протеста 3 августа в Москве. И признал, что ему непонятны некоторые обстоятельства, в частности, уполномочены ли сотрудники на это задержание или нет. Неясно также, «был ли приказ о том, чтобы задерживали именно этого человека эти люди, и если был, то кто его отдавал», - сказал глава Верховного суда, согласившись с тем, что эти вопросы нужно исследовать. На вопрос, почему запись не изучил судья первой инстанции, Вячеслав Лебедев заявил, что ответ сможет дать лишь после вступления приговора в законную силу.

Павла Устинова задержали во время акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, якобы за применение насилия по отношению к представителю правоохранительных органов (при задержании Устинова сотрудник Росгвардии получил вывих плеча). По утверждению пострадавшего, Устинов скандировал лозунги, в том числе оскорбительные. При этом видеозапись свидетельствует, что в момент задержания Устинов смотрел в телефон. Сам он заявлял, что ни в какой акции участия не принимал, а ждал у метро знакомого. Но судья отказался приобщать к материалам дела видеозапись и приговорил его к 3,5 годам колонии.

Столь откровенная «посадка» очевидно невиновного человека вызвала резонанс, напомнивший о деле журналиста Голунова. В поддержку Устинова выступили известные актеры, режиссеры и телеведущие. У здания администрации президента прошла серия одиночных пикетов против приговора актеру. «Вопиющей несправедливостью» назвал приговор секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. После того, как представитель Кремля заявил, что резонанс «принят к сведению», Генпрокуратура обратилась в Мосгорсуд за изменением актеру меры пресечения и наряду со стороной защиты обжаловала приговор. И вот теперь вопросы к делу Устинова возникли у Вячеслава Лебедева.

К самому главе Верховного суда вопросы тоже остаются. Один из них – понесет ли вынесший откровенно неправосудный приговор судья ответственность по 305-й статье УК? Станет ли такой поворот в деле Устинова уроком при суде над другими фигурантами так называемого «московского дела» и, возможно, поводом для пересмотра уже вынесенных приговоров? И когда, наконец, оправдательный приговор перестанет в судейском сообществе считаться «пятном на мантии»?

