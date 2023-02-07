Мосгорсуд признал законным отзыв лицензии СМИ у «Новой рассказ-газеты»

Басманный суд вынес свое решение 6 сентября прошлого года, в качестве истца выступил Роскомнадзор. Также по требованию Генпрокуратуры России Роскомнадзором был заблокирован сайт издания за призывы к экстремизму, массовым беспорядкам и участию в несанкционированных акциях.

Ранее Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайт-агрегатор новостей The True Story. Об этом сообщило агентство НСН.

