Мосгорсуд признал законным отзыв лицензии СМИ у «Новой рассказ-газеты»
Мосгорсуд оставил в силе решение Басманного суда столицы об отзыве лицензии СМИ у «Новой рассказ-газеты». Заседание состоялось 7 февраля, соответствующее решение опубликовано на портале суда.
Басманный суд вынес свое решение 6 сентября прошлого года, в качестве истца выступил Роскомнадзор. Также по требованию Генпрокуратуры России Роскомнадзором был заблокирован сайт издания за призывы к экстремизму, массовым беспорядкам и участию в несанкционированных акциях.
Ранее Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайт-агрегатор новостей The True Story. Об этом сообщило агентство НСН.
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