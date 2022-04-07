Журналисты «Новой газеты» открыли самостоятельное издание
Сотрудники «Новой газеты» объявили о запуске издания «Новая газета. Европа», сообщил в Telegram его главный редактор Кирилл Мартынов.
По его словам, «Новая газета. Европа» не является филиалом «Новой газеты» - это «самостоятельный проект, независимый юридически и фактически».
«Новая газета. Европа» расскажет миру о происходящем в России на нескольких языках. Она будет освещать мировые и российские новости для людей, читающих по-русски и разделяющих европейские ценности», - добавил Мартынов.
Ранее редакция «Новой газеты» заявила, что приостанавливает её выпуск на сайте, в соцсетях и на бумаге «до окончания "специальной операции на территории Украины».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,0 млн+14 355 / сут.
Умерли
371 тыс.+287 / сут.
Выздоровели
17,1 млн+35 304 / сут.
- Фальков: Минобрнауки работает над введением цифровых дипломов
- Матвиенко заявила, что российская экономика находится в безопасности
- Мишустин заявил, что Россию невозможно «отменить»
- Посольство РФ в Эстонии требует освободить журналистку Черышеву
- Международные резервы РФ за неделю увеличились на $2,1 млрд
- Мурашко заявил, что существует вероятность новой волны коронавируса
- Мишустин: российский аналог AppStore и Google Play появится летом
- Yle: Из-за антироссийских санкций Финляндия осталась без древесины
- СМИ: в Италии неизвестные залили красной краской бассейн виллы Соловьева
- Сергей Шнуров стал официальным голосом ТНТ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru