Журналисты «Новой газеты» открыли самостоятельное издание

По его словам, «Новая газета. Европа» не является филиалом «Новой газеты» - это «самостоятельный проект, независимый юридически и фактически».

«Новая газета. Европа» расскажет миру о происходящем в России на нескольких языках. Она будет освещать мировые и российские новости для людей, читающих по-русски и разделяющих европейские ценности», - добавил Мартынов.

Ранее редакция «Новой газеты» заявила, что приостанавливает её выпуск на сайте, в соцсетях и на бумаге «до окончания "специальной операции на территории Украины».