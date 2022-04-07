Журналисты «Новой газеты» открыли самостоятельное издание

Сотрудники «Новой газеты» объявили о запуске издания «Новая газета. Европа», сообщил в Telegram его главный редактор Кирилл Мартынов.

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По его словам, «Новая газета. Европа» не является филиалом «Новой газеты» - это «самостоятельный проект, независимый юридически и фактически».

«Новая газета. Европа» расскажет миру о происходящем в России на нескольких языках. Она будет освещать мировые и российские новости для людей, читающих по-русски и разделяющих европейские ценности», - добавил Мартынов.

Ранее редакция «Новой газеты» заявила, что приостанавливает её выпуск на сайте, в соцсетях и на бумаге «до окончания "специальной операции на территории Украины».

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ФОТО: pixabay.com
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