В России заблокировали сайт The True Story

The True Story был создан экс-главой «Яндекс.Новости» Львом Гершензоном несколько дней назад.

Согласно сообщению на сайте ведомства блокировка была произведена по требованию Генпрокуратуры.

Гершензон в ответ на это призвал читать The True Story с помощью VPN и подписываться на телеграм-канал.





