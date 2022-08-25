В России заблокировали сайт The True Story

В России Роскомнадзор заблокировал сайт-агрегатор новостей The True Story.

Роскомнадзор обратился в суд с требованием отозвать лицензию у «Новой газеты»

The True Story был создан экс-главой «Яндекс.Новости» Львом Гершензоном несколько дней назад.

Согласно сообщению на сайте ведомства блокировка была произведена по требованию Генпрокуратуры.

Гершензон в ответ на это призвал читать The True Story с помощью VPN и подписываться на телеграм-канал.



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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Роскомнадзор
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