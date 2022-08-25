В России заблокировали сайт The True Story
25 августа 202216:15
В России Роскомнадзор заблокировал сайт-агрегатор новостей The True Story.
The True Story был создан экс-главой «Яндекс.Новости» Львом Гершензоном несколько дней назад.
Согласно сообщению на сайте ведомства блокировка была произведена по требованию Генпрокуратуры.
Гершензон в ответ на это призвал читать The True Story с помощью VPN и подписываться на телеграм-канал.
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25 августа 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru