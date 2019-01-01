Мосгорсуд отказал в жалобе на домашний арест Голунова
Московский городской суд отказался рассматривать жалобу адвокатов на домашний арест журналиста Ивана Голунова, под который он был отправлен до снятия обвинения в покушении на сбыт наркотиков. Суд принял сторону прокуратуры, которая просила снять жалобу защиты с рассмотрения, поскольку его уголовное преследование прекращено.
Как передает АГН Москва, Голунов в суд явился лично, поддержать его также пришла Ксения Собчак. Голунов заявил, что намерен требовать отмены постановления суда о домашнем аресте. По словам журналиста, это необходимо сделать, чтобы впредь судебная система более ответственно относилась к вынесению таких решений. Голунов считает странной ситуацию, когда следствие признало его не причастным к этому делу, а решение суда не отменено.
Репортер онлайн-издания Meduza Иван Голунов был задержан 6 июня в Москве, после чего в полиции его обвинили в попытке продажи наркотиков. Журналист отрицал свою вину и связал свое задержание со своими публикациями-расследованиями. Он также заявил, что наркотики ему подбросили, а в отделении полиции избили.
Во вторник, 11 июня, глава МВД Владимир Колокольцев объявил о прекращении уголовного преследования Голунова и освобождении из-под домашнего ареста. По представлению министра президент РФ Владимир Путин накануне уволил двух генералов полиции Москвы в связи с этой ситуацией.
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