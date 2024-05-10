Мишустин: В России обновят не менее 75 аэропортов

В России для укрепления связности территорий планируется обновить не менее 75 аэропортов. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил исполняющий обязанности главы правительства Михаил Мишустин.

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Выступая в Госдуме, он напомнил, что данную инициативу в своём послании озвучил президент РФ Владимир Путин.

«И, конечно, дороги. Продолжим их ремонт и строительство», - заключил Мишустин.

Ранее в Росавиации заявили, что аэропорт Элисты, возобновивший работу с 3 мая, начнёт принимать рейсы с 28 мая, сообщает RT.

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Фото: duma.gov.ru
ТЕГИ:Дорожное СтроительствоАэропортРоссияМихаил Мишустин

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