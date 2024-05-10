Мишустин: В России обновят не менее 75 аэропортов
10 мая 202415:18
В России для укрепления связности территорий планируется обновить не менее 75 аэропортов. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил исполняющий обязанности главы правительства Михаил Мишустин.
Выступая в Госдуме, он напомнил, что данную инициативу в своём послании озвучил президент РФ Владимир Путин.
«И, конечно, дороги. Продолжим их ремонт и строительство», - заключил Мишустин.
Ранее в Росавиации заявили, что аэропорт Элисты, возобновивший работу с 3 мая, начнёт принимать рейсы с 28 мая, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Джастин и Хейли Бибер впервые станут родителями
- Киев вышел из соглашения СНГ о полетах воздушных судов спецназначения
- МЧС: Три человека погибли при падении автобуса в реку в Петербурге
- Мишустин: все федеральные меры поддержки будут предоставляться автоматически
- Мишустин: В России обновят не менее 75 аэропортов
- СМИ: В Петербурге при падении автобуса в реку погибли четыре человека
- Мишустин: В России продлят программу маткапитала
- Пострадавшим от паводка жителям Оренбургской области выплатили почти 5 млрд руб
- Очередной украинский беспилотник уничтожили в Белгородской области
- Автобус с пассажирами упал в Мойку в Санкт-Петербурге
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru