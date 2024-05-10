МЧС: Три человека погибли при падении автобуса в реку в Петербурге
Три человека погибли в результате падения автобуса в реку Мойку в Санкт-Перебурге. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
В ведомстве уточнили, что водолазные спасательные работы на месте ДТП завершены, спасатели подняли из автобуса девять человек.
«Двое находятся в тяжёлом состоянии, четверо - в состоянии клинической смерти. К сожалению, три человека скончались», - говорится в сообщении.
Ранее в Следственном комитете заявили, что по факту ДТП было возбуждено два уголовных дела: по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также о нарушении ПДД, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru