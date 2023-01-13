«Мощь императрицы!»: В образе Линниковой на «Мисс Вселенной» в США увидели тайные знаки
Лариса Тимиряева предположила в эфире НСН, что костюм россиянки символизирует позицию России, а Александр Васильев усмотрел пиар в заявлениях о сотрудничестве с Эрмитажем.
Стилист-имиджмейкер Лариса Тимиряева и историк моды Александр Васильев в беседе с НСН оценили костюм россиянки Анны Линниковой, которая вышла в полуфинал проходящего в США конкурса красоты «Мисс Вселенная».
Линникова, в частности, продемонстрировала на конкурсе национальный костюм «Корона Российской империи» из шелкового бархата, украшенный жемчугом и полудрагоценными камнями. Отмечалось, что он создан в сотрудничестве с Государственным Эрмитажем.
Видео показа Линниковой можно посмотреть в Telegram-канале «Радиоточка НСН»
Тимиряева высказала мнение, что россиянка не случайно представила в США современный «костюм императрицы».
«Линникова предстала в образе императрицы, но, естественно, в современной сценической интерпретации. Получился действительно роскошный, царственный образ, который очень филигранно объединил в себе историю костюма и современные модные тенденции. Думаю, что не случайно выбрана тема именно императрицы, чтобы показать мощь Российского государства. Россия "поцелована" Богом, она есть и будет мощной и добротной, и русский стиль такой же. Птицы летают в небе, а мы твердо стоим на нашей русской земле. И даже если не победим в этом конкурсе, мы уже обозначили свою позицию», - отметила стилист.
Она также разъяснила, какие модные тенденции переплелись в костюме Линниковой.
«Сам стиль - "платье в платье", где нижнее платье изящное, расшитое камнями и жемчугом, а верхнее - тяжелое, бархатное и роскошного рубинового оттенка со шлейфом и объемными рукавами-буфами. Тиара на голове поддержала царственный стиль образа. Он выстроен в модной тенденции контраста, где столкнули экстремальное мини нижнего платья и объем и длину платья-накидки. Верх платья украсила еще одна модная тенденция — корсет напоказ и еще одна модная тенденция — акцент на талии. Объемная юбка плюс объемные рукава сделали талию визуально просто осиной. Так что в образе сложилось все: история костюма императрицы, модные тренды и подчеркнута красота участницы», - заключила собеседница НСН.
Со своей стороны, Александр Васильев усомнился, что Эрмитаж может иметь отношение к этому костюму.
«Это уже чистое вранье. Эрмитаж не производит одежды. В сотрудничестве с Эрмитажем они ничего сделать не могли, потому что там даже не хранятся государственные регалии. Корона российской империи хранится в Оружейной палате Кремля, а не в Эрмитаже. Они специально делают так для привлечения внимания», - сказал историк моды.
Ранее Александр Васильев предположил, что решение о победительнице конкурса «Мисс Вселенная» может быть политизировано. Он признался, что не удивится, если корона достанется украинке.
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