«Мощь императрицы!»: В образе Линниковой на «Мисс Вселенной» в США увидели тайные знаки

Стилист-имиджмейкер Лариса Тимиряева и историк моды Александр Васильев в беседе с НСН оценили костюм россиянки Анны Линниковой, которая вышла в полуфинал проходящего в США конкурса красоты «Мисс Вселенная».

Линникова, в частности, продемонстрировала на конкурсе национальный костюм «Корона Российской империи» из шелкового бархата, украшенный жемчугом и полудрагоценными камнями. Отмечалось, что он создан в сотрудничестве с Государственным Эрмитажем.