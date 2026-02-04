ЕС освободил Чехию, Венгрию и Словакию от процентов по кредиту Украине

Кредит Евросоюза на €90 миллиардов для Украины не затронет бюджетные взносы Чехии, Венгрии и Словакии. Это следует из решения Совета ЕС, принятого по итогам согласования механизма предоставления займа, следует из документов объединения.

В решении уточняется, что процентные расходы по кредиту планируется покрывать за счет общего бюджета ЕС. Такой подход, как отмечается, позволит обеспечить более выгодные условия займа и не скажется на взносах отдельных стран, в том числе Чехии, Венгрии и Словакии, которые ранее заявили о готовности поддержать использование средств ЕС для финансирования Киева.

Орбан: Кредит Киеву в €800 млрд навредит народу Европы

Накануне министерство финансов Украины сообщило, что государственный долг страны достиг 98,4% от прогнозируемого ВВП. 4 февраля Совет ЕС согласовал позицию по правовой базе соглашения о предоставлении Украине кредита на 2026-2027 годы. Решение поддержали 24 из 27 государств-членов Евросоюза.

Кредит рассматривается как альтернатива использованию замороженных российских активов, от которого ЕС отказался еще в декабре. Москва ранее неоднократно заявляла, что любые действия с ее зарубежными активами будут расценены как незаконные. Еврокомиссия утвердила соглашение о выделении кредита Украине в середине января. Из общей суммы €30 миллиардов предполагается направить на финансирование бюджета страны, еще €60 миллиардов — на оплату поставок вооружений, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
