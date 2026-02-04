ЕС освободил Чехию, Венгрию и Словакию от процентов по кредиту Украине

Кредит Евросоюза на €90 миллиардов для Украины не затронет бюджетные взносы Чехии, Венгрии и Словакии. Это следует из решения Совета ЕС, принятого по итогам согласования механизма предоставления займа, следует из документов объединения.

В решении уточняется, что процентные расходы по кредиту планируется покрывать за счет общего бюджета ЕС. Такой подход, как отмечается, позволит обеспечить более выгодные условия займа и не скажется на взносах отдельных стран, в том числе Чехии, Венгрии и Словакии, которые ранее заявили о готовности поддержать использование средств ЕС для финансирования Киева.