Скандинавский характер: Москву предупредили о морозах до -14

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отмечал, что на всей территории России температура в феврале будет выше нормы. При этом он подчеркнул, что россиян ожидают и периоды похолодания.

«Влияние циклонов на погоду, которые сделали снежный покров в Москве очень высоким, постепенно сходит на нет. В предстоящие два-три дня характер погоды будет определяться скандинавским антициклоном с северо-запада. В облаках будет довольно много прояснений. Небольшой снег будет возможен лишь в пятницу. В субботу осадков не ожидается, при этом морозы будут усиливаться. В ближайшую ночь в Москве будет -8...-10 градусов, в дневные часы -4...-6. В ночь на субботу ожидается -12..-14 градусов, а днем -5...-7. В воскресенье погода вновь начнет меняться. Североатлантический циклон оттеснит антициклон от берегов Москвы-реки и вновь начнется снег. Ночь на воскресенье будет довольно холодной, около -12...-14 градусов. Днем будет облачно, небольшой снег», - сказал Леус.

Синоптик отметил, что небольшую оттепель в Москве можно ожидать с 7 февраля.

«С понедельника влияние циклона усилится. Первые пару дней новой недели мы проведем в теплом секторе этого циклона, в зоне облачной погоды. Время от времени будет идти снег, который будет переходить в мокрый снег, возможна гололедица. В понедельник и во вторник в дневные часы в Москве будет около 0 градусов. Можно ожидать оттепель», - резюмировал Леус.

Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова отмечала, что в первой половине февраля в столице не ожидается сильных снегопадов, а снег может начать таять с середины марта.

