В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый февраль
Февраль в России будет теплым: по данным Гидрометцентра, исключением станет лишь Чукотка. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«На всей территории страны температура будет выше нормы и около нормы, но на положительном фоне. <...> Наиболее заметные положительные аномалии ожидаются в Приволжском федеральном округе, Западной Сибири, Красноярском крае, центре Якутии, на Урале», — цитирует синоптика ТАСС.
При этом Вильфанд подчеркнул, что погода не будет монотонной: россиян ожидают и периоды похолодания. Кроме того, в ряде регионов — западной части Европейской России, Тверской и Брянской областях — в феврале выпадет аномальное количество осадков.
Ранее Вильфанд заявил, что в первые дни последнего зимнего месяца температура почти на всей территории страны будет выше климатической нормы. В частности, в Москве и Подмосковье 1 февраля ожидается температура в пределах от -2 до +1 градуса.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru