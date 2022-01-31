В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый февраль

«На всей территории страны температура будет выше нормы и около нормы, но на положительном фоне. <...> Наиболее заметные положительные аномалии ожидаются в Приволжском федеральном округе, Западной Сибири, Красноярском крае, центре Якутии, на Урале», — цитирует синоптика ТАСС.

При этом Вильфанд подчеркнул, что погода не будет монотонной: россиян ожидают и периоды похолодания. Кроме того, в ряде регионов — западной части Европейской России, Тверской и Брянской областях — в феврале выпадет аномальное количество осадков.

Ранее Вильфанд заявил, что в первые дни последнего зимнего месяца температура почти на всей территории страны будет выше климатической нормы. В частности, в Москве и Подмосковье 1 февраля ожидается температура в пределах от -2 до +1 градуса.

