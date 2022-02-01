Синоптик рассказал, когда в Москве «запахнет весной»

В четверг в Московский регион придет похолодание, но продержится оно всего несколько дней, после чего начнется длительное потепление. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, заметное понижение температуры ожидается в четверг вечером. В пятницу температура воздуха опустится до 12-15 градусов мороза. Ночь на субботу может оказаться самой холодной в феврале — в Подмосковье температура может опуститься до —20 градусов.

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Синоптик отметил, что вскоре за понижением температуры последует потепление, которое принесет сильный поток воздуха с юго-запада и юга.

«Только на следующей неделе запахнет весной», - отметил Шувалов в беседе с «Радио 1».

Прогнозируется, что период теплой погоды станет продолжительным. Столбик термометра поднимется до 0 градусов, ожидаются осадки в виде снега.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ВеснаПогода В Москве
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