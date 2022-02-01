Синоптик рассказал, когда в Москве «запахнет весной»

В четверг в Московский регион придет похолодание, но продержится оно всего несколько дней, после чего начнется длительное потепление. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.



По его словам, заметное понижение температуры ожидается в четверг вечером. В пятницу температура воздуха опустится до 12-15 градусов мороза. Ночь на субботу может оказаться самой холодной в феврале — в Подмосковье температура может опуститься до —20 градусов.