Москвичам рассказали, когда растает снег

По ее словам, с 15 марта в Москве может установиться плюсовая температура.

«Если во второй половине марта осадки будут не в виде снега, а в виде дождя, и температура воздуха будет выше климатической нормы, то есть с 15 марта она должна быть уже положительная, то это говорит о том, что снег будет таять», — прогнозирует синоптик.

При этом она отметила, что сейчас в московском регионе высота снежного покрова в полтора раза превышает норму и составляет почти полметра.

В конце января Москву атаковали циклоны «Мария» и «Надя», при этом вместе с ними в столицу пришло потепление.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», кто придумывает такие названия циклонам, и могут ли россияне купить себе «имя стихии».

