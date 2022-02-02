Москвичам рассказали, когда растает снег
В первой половине февраля в столице не ожидается сильных снегопадов, а снег может начать таять с середины марта, сказала главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.
«Прогноз на февраль и март звучит оптимистично — ожидается температура воздуха выше климатической нормы, в первой половине февраля существенных снегопадов не ожидается. То есть много снега не прибавится, а тот снег, который сейчас лежит, будет подтаивать», — сказала Позднякова в эфире «Радио 1».
По ее словам, с 15 марта в Москве может установиться плюсовая температура.
«Если во второй половине марта осадки будут не в виде снега, а в виде дождя, и температура воздуха будет выше климатической нормы, то есть с 15 марта она должна быть уже положительная, то это говорит о том, что снег будет таять», — прогнозирует синоптик.
При этом она отметила, что сейчас в московском регионе высота снежного покрова в полтора раза превышает норму и составляет почти полметра.
В конце января Москву атаковали циклоны «Мария» и «Надя», при этом вместе с ними в столицу пришло потепление.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», кто придумывает такие названия циклонам, и могут ли россияне купить себе «имя стихии».
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