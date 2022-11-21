«Моральная травма»: В КПРФ выступили против новых ограничений для иноагентов
Юрий Синельщиков заявил НСН, что не поддерживает призыв Мизулиной запретить любое коммерческое взаимодействие с иноагентами.
Нет смысла «бесконечно расширять» ограничения в отношении лиц, которые попали в список иноагентов, учитывая, что некоторые оказались там случайно, заявил юрист и член фракции КПРФ в Госдуме Юрий Синельщиков в разговоре с НСН.
Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что закон об иноагентах должен включать полный запрет на использование услуг иностранных агентов в рекламных и иных целях. По ее мнению, под запретом должно быть любое коммерческое взаимодействие с иноагентами. Синельщиков отметил, что сегодня иноагенты могут жить и зарабатывать в России, но далеко не все пользуются этим правом.
«Конечно, иноагенты сегодня могут жить и работать в России, таких немного, но есть такие. Есть ограничения, но для некоторых это просто моральная обуза, моральная травма. Во многих случаях это просто преследование без причин, если человек получил какую-то сумму, но никак не привязан к другим государствам. А человека ограничивают, это неправильно, переборщили с этими иноагентами», - отметил он.
По его словам, нет смысла «бесконечно расширять» ограничения в отношении лиц, которые попали в этот список.
«Я не сторонник того, чтобы бесконечно расширять ограничения в отношении этих лиц. Достаточно того, что существует. Само существование статуса иностранного агента, это вещь правильная, это естественно. В Америке статус иноагента начинает работать тогда, когда человек продвигает активно какие-то идеи, работает в пользу другого государства, не только деньги получает», - добавил собеседник НСН.
Ранее депутат Госдумы, певец Денис Майданов предложил на законодательном уровне запретить выступление артистов и музыкантов, признанных иноагентами, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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