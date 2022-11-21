«Моральная травма»: В КПРФ выступили против новых ограничений для иноагентов

«Конечно, иноагенты сегодня могут жить и работать в России, таких немного, но есть такие. Есть ограничения, но для некоторых это просто моральная обуза, моральная травма. Во многих случаях это просто преследование без причин, если человек получил какую-то сумму, но никак не привязан к другим государствам. А человека ограничивают, это неправильно, переборщили с этими иноагентами», - отметил он.

По его словам, нет смысла «бесконечно расширять» ограничения в отношении лиц, которые попали в этот список.

«Я не сторонник того, чтобы бесконечно расширять ограничения в отношении этих лиц. Достаточно того, что существует. Само существование статуса иностранного агента, это вещь правильная, это естественно. В Америке статус иноагента начинает работать тогда, когда человек продвигает активно какие-то идеи, работает в пользу другого государства, не только деньги получает», - добавил собеседник НСН.

Ранее депутат Госдумы, певец Денис Майданов предложил на законодательном уровне запретить выступление артистов и музыкантов, признанных иноагентами, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

