«Эффективность будет ниже»: Правозащитник оценил перестановки в СПЧ

Сопредседатель Московской Хельсинской группы Валерий Борщёв заявил НСН, что Совет по правам человека теряет свою монолитность, правозащитники действуют в меньшинстве. 

СПЧ давно изменился, перестал быть монолитной организацией по защите прав человека, заявил правозащитник, сопредседатель Московской Хельсинской группы Валерий Борщёв в беседе с НСН.

Президент РФ Владимир Путин исключил из Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) правозащитника Игоря Каляпина и журналиста Николая Сванидзе. Также из СПЧ исключены Екатерина Винокурова и Александр Асмолов. В состав СПЧ включены специальный корреспондент «Комсомольской правды» военкор Александр Коц, председатель правления Союза писателей России Николай Иванов и еще восемь человек.

«Совет по правам человека давно изменился, там сохраняются правозащитники – Леодин Никитинский, Ева Меркачева – но этого мало. Раньше Совет монолитным устоем защиты прав человека, защиты демократии, сейчас он меняется свою сущность и состав, это соответствует времени, мы видим, какое время на дворе, это дух времени», - отметил Борщёв.

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Он также пожелал мужества и сил всем членам организации, напомнив, что правозащитники всегда действовали в меньшинстве.

«Что можно ждать после ликвидации «Мемориала» (признан в РФ НКО-иноагентом). Это знаковый был шаг, который направлен против правозащитников. Правозащитники всегда действовали в меньшинстве, но влияние у них было. Правозащитники умеют отстаивать права и бороться в меньшинстве, эффективность будет ниже. Надо пожелать им мужества, сил и успеха», - добавил собеседник НСН.

Со своей стороны, председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев уже заявил, что надеется на всех новых членов СПЧ и уверен, что они усилят работу организации, передает РИА Новости.

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ФОТО: РИА Новости / Руслан Кривобок
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