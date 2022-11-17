«Эффективность будет ниже»: Правозащитник оценил перестановки в СПЧ

СПЧ давно изменился, перестал быть монолитной организацией по защите прав человека, заявил правозащитник, сопредседатель Московской Хельсинской группы Валерий Борщёв в беседе с НСН.

Президент РФ Владимир Путин исключил из Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) правозащитника Игоря Каляпина и журналиста Николая Сванидзе. Также из СПЧ исключены Екатерина Винокурова и Александр Асмолов. В состав СПЧ включены специальный корреспондент «Комсомольской правды» военкор Александр Коц, председатель правления Союза писателей России Николай Иванов и еще восемь человек.

«Совет по правам человека давно изменился, там сохраняются правозащитники – Леодин Никитинский, Ева Меркачева – но этого мало. Раньше Совет монолитным устоем защиты прав человека, защиты демократии, сейчас он меняется свою сущность и состав, это соответствует времени, мы видим, какое время на дворе, это дух времени», - отметил Борщёв.