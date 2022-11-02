Майданов предложил запретить выступления признанных иноагентами артистов

Депутат Госдумы, певец Денис Майданов предложил на законодательном уровне запретить выступление артистов и музыкантов, признанных иноагентами. Об этом сообщают «Ведомости».

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В частности, парламентарий предложил запретить ротацию песен таких артистов в эфире радиостанций, а также их выступления на российских концертных площадках.

«То есть у него должно быть удаление со всех платформ его контента, запрет на посещение радиостанций, телеканалов, запрет на упоминание в СМИ», – подчеркнул Майданов.

Ранее СМИ сообщили о разработке в России законопроекта, согласно которому покинувших страну на фоне спецоперации артистов будут лишать званий. Однако позже в Министерстве культуры назвали эту информацию «не соответствующей действительности».

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:МузыкантыИноагентыГосдума
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