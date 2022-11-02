Майданов предложил запретить выступления признанных иноагентами артистов
Депутат Госдумы, певец Денис Майданов предложил на законодательном уровне запретить выступление артистов и музыкантов, признанных иноагентами. Об этом сообщают «Ведомости».
В частности, парламентарий предложил запретить ротацию песен таких артистов в эфире радиостанций, а также их выступления на российских концертных площадках.
«То есть у него должно быть удаление со всех платформ его контента, запрет на посещение радиостанций, телеканалов, запрет на упоминание в СМИ», – подчеркнул Майданов.
Ранее СМИ сообщили о разработке в России законопроекта, согласно которому покинувших страну на фоне спецоперации артистов будут лишать званий. Однако позже в Министерстве культуры назвали эту информацию «не соответствующей действительности».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,4 млн+6 385 / сут.
Умерли
390 тыс.+68 / сут.
Выздоровели
20,8 млн+10 241 / сут.
- Хуснуллин: необходимы меры поддержки вторичного рынка недвижимости
- «Калашников» начал поставки в российские войска новейших беспилотников
- Посла Великобритании в РФ собираются вызвать в МИД
- В Иркутске аварийно приземлился летевший из Душанбе самолет
- В трех областях Украины введут ограничения на потребление электроэнергии
- Шойгу заявил, что Москве известно о попытках Киева создать «грязную бомбу»
- Шойгу: НАТО ведет информационную и санкционную войну против России
- СМИ: Италия заморозила отправку нового пакета военной помощи Украине
- МЧС подготовит дополнительные меры противопожарной защиты мостов
- Майданов предложил запретить выступления признанных иноагентами артистов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru