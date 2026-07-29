Создать открытый реестр специалистов, которые сопровождают процедуры банкротства физлиц, предлагают в России. С такой идеей выступила Ассоциация «Право должника». Для данного сегмента хотят разработать единые правила, а реестр поможет отделить честных юристов от недобросовестных посредников, так называемых «раздолжнителей». Как отмечают «Известия», доля случаев, когда консультанты обещают быстрое избавление от долгов, но не всегда полностью раскрывают клиентам последствия процедуры, может достигать 60%. Крылов отметил, что без вдумчивого воплощения такая инициатива может привести к монополизации рынка и появлению внутренней коррупции.

«Услуги по банкротству сегодня являются хайповыми. Ими занимаются все, кому не лень: люди с наличием юридического образования, без наличия, то есть рынок действительно неконтролируемый. Банкротство приносит миллиарды компаниям, которые этим занимаются. Определенные лица заинтересованы в том, чтобы его взять под жесткий контроль, убрав таким образом людей, которые зарабатывают эти деньги, и направить потоки заработков в свою сторону. Например, недобросовестным способом, когда одна компания, заходит в этот реестр и объявляется благонадежной, а другая компания не может туда попасть и искусственно выбрасывается с рынка, хотя могла бы оказать качественную услугу. Актуализация является еще одним мегаважным моментом, так как то, что было с компанией вчера, не равно тому, что будет завтра. Это тоже делается на платной основе. И какая-то внутренняя коррупционная составляющая там наверняка будет присутствовать», — объяснил он.

Сама по себе инициатива по внутреннему контролю за рынком таких компаний здравая, однако необходимо четко прописывать критерии и организовывать прозрачность регулирования.

«Если кто-то и предлагает урегулировать данный рынок, сделать его наподобие уже существующих систем — саморегулирующих организаций — это было бы здорово. Но всегда встает вопрос: по какому критерию будет отбираться тот или иной исполнитель, в какой форме он будет представлен на рынке? Когда этот критерий не раскрыт, нет публичной документации, методов, способов экзаменовки, места, где можно было бы это изучить, для меня, как для специалиста, это выглядит, как искусственная монополизация. Если бы мы видели, как это будет устроено, кто будет это контролировать и каким образом будут выстроены механизмы противодействия внутренним коррупционным моментам, можно было бы обсуждать это предметнее. Сама идея вроде бы интересная, но имеет вторую сторону, негативную, с учетом тех реалий, которые мы видим сегодня», — подчеркнул Крылов.