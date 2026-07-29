Великий «раздолжнитель»: Почему рынок банкротств нуждается в прозрачных правилах
Регулирование рынка должно происходить по четким критериям, заявил НСН Сергей Крылов.
Рынок компаний, сопровождающих процедуры банкротства граждан, требует регулирования, однако внедрять его нужно на основе четких критериев и прозрачности, в противном случае он будет монополизирован, объяснил НСН гендиректор Лиги защиты должников по кредитам Сергей Крылов.
Создать открытый реестр специалистов, которые сопровождают процедуры банкротства физлиц, предлагают в России. С такой идеей выступила Ассоциация «Право должника». Для данного сегмента хотят разработать единые правила, а реестр поможет отделить честных юристов от недобросовестных посредников, так называемых «раздолжнителей». Как отмечают «Известия», доля случаев, когда консультанты обещают быстрое избавление от долгов, но не всегда полностью раскрывают клиентам последствия процедуры, может достигать 60%. Крылов отметил, что без вдумчивого воплощения такая инициатива может привести к монополизации рынка и появлению внутренней коррупции.
«Услуги по банкротству сегодня являются хайповыми. Ими занимаются все, кому не лень: люди с наличием юридического образования, без наличия, то есть рынок действительно неконтролируемый. Банкротство приносит миллиарды компаниям, которые этим занимаются. Определенные лица заинтересованы в том, чтобы его взять под жесткий контроль, убрав таким образом людей, которые зарабатывают эти деньги, и направить потоки заработков в свою сторону. Например, недобросовестным способом, когда одна компания, заходит в этот реестр и объявляется благонадежной, а другая компания не может туда попасть и искусственно выбрасывается с рынка, хотя могла бы оказать качественную услугу. Актуализация является еще одним мегаважным моментом, так как то, что было с компанией вчера, не равно тому, что будет завтра. Это тоже делается на платной основе. И какая-то внутренняя коррупционная составляющая там наверняка будет присутствовать», — объяснил он.
Сама по себе инициатива по внутреннему контролю за рынком таких компаний здравая, однако необходимо четко прописывать критерии и организовывать прозрачность регулирования.
«Если кто-то и предлагает урегулировать данный рынок, сделать его наподобие уже существующих систем — саморегулирующих организаций — это было бы здорово. Но всегда встает вопрос: по какому критерию будет отбираться тот или иной исполнитель, в какой форме он будет представлен на рынке? Когда этот критерий не раскрыт, нет публичной документации, методов, способов экзаменовки, места, где можно было бы это изучить, для меня, как для специалиста, это выглядит, как искусственная монополизация. Если бы мы видели, как это будет устроено, кто будет это контролировать и каким образом будут выстроены механизмы противодействия внутренним коррупционным моментам, можно было бы обсуждать это предметнее. Сама идея вроде бы интересная, но имеет вторую сторону, негативную, с учетом тех реалий, которые мы видим сегодня», — подчеркнул Крылов.
Собеседник НСН предупредил о том, что реклама с успешными кейсами компаний и отзывы в интернете — далеко не всегда показатель добросовестности компании и квалификации консультанта. Ввиду деликатности услуги, клиенты не хотят открыто рассказывать о своем опыте.
«Работая с клиентами, мы обязательно соблюдаем конфиденциальность, потому что история про долги и банкротство — это история про не самые хорошие жизненные ситуации. И люди стараются максимально быстро пройти процедуру и начать новую жизнь, не засвечивая себя в качестве недобропорядочного гражданина, который берет деньги и не возвращает. Все рекламные истории, где это описывают, мне непонятны. И если мы посмотрим сегодня на рынок SMM или рекламы, то нам откровенно предлагают купить отзывы, купить рейтинги в Яндекс, Google, чтобы люди отмечали, что были в этой компании и все замечательно. Мы работаем с 2015 года, и сколько людей я спрашивал, никто не хочет оставлять отзывы, потому что любой отзыв — это всегда проверка системы, а это всегда идентификация лица, то есть все видят, кто это был», — поделился мнением эксперт.
Ранее бывший финансовый омбудсмен Ассоциации российских банков Павел Медведев рассказывал НСН, что россиянам стали чаще отказывать в процедуре банкротства из-за участившихся случаев мошенничеств.
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