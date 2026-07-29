В Туле неизвестный пытался убить местного предпринимателя

Неизвестный совершил в Туле покушение на местного предпринимателя. Об этом со ссылкой на Следственного управления СК РФ по Тульской области сообщает RT.

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По данным ведомства, инцидент произошёл в подъезде многоквартирного жилого дома на улице Михеева. Неизвестный несколько раз выстрелил в местного бизнесмена из огнестрельного оружия.

Источник «Известий» утверждает, что покушение было совершено на директора компании по разработке БПЛА Андрея Черезова.

В СК рассказали, что потерпевший выжил и был госпитализирован.

Ранее в ФСБ РФ сообщили, что к уголовной ответственности были привлечены более 20 человек, которые высказывали угрозы в адрес руководителей Роскомнадзора, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: РИА Новости//Михаил Воскресенский
ТЕГИ:ПокушениеСледственный Комитет РфТула

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