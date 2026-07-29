Назван возможный гонорар Михаила Ефремова за съемки в новом фильме

Комментируя участие Ефремова в фильме «Отец. Еще отец», он указал, что о реальном размере гонорара говорить сложно.

«Но его уровень актёров, я думаю, вполне может получать от 250 тысяч рублей за съёмочный день», — предположил эксперт.

Также Рудченко добавил, что после выхода из колонии Ефремов уже вернулся в творческую форму.

Ранее стали известно, что Ефремов сыграет одну из главных ролей в фильме «Отец. Еще отец». Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», это будет его первая работа в кино после условно-досрочного освобождения из колонии.

