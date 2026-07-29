Назван возможный гонорар Михаила Ефремова за съемки в новом фильме
Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов за один съёмочный день может получать не менее четверти миллиона рублей. Об этом сайту aif.ru заявил продюсер Павел Рудченко.
Комментируя участие Ефремова в фильме «Отец. Еще отец», он указал, что о реальном размере гонорара говорить сложно.
«Но его уровень актёров, я думаю, вполне может получать от 250 тысяч рублей за съёмочный день», — предположил эксперт.
Также Рудченко добавил, что после выхода из колонии Ефремов уже вернулся в творческую форму.
Ранее стали известно, что Ефремов сыграет одну из главных ролей в фильме «Отец. Еще отец». Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», это будет его первая работа в кино после условно-досрочного освобождения из колонии.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Не парятся: Почему ТЦ не заинтересовались термальными комплексами
- Россиянам рассказали, как изменятся выплаты по больничному в августе
- Кабмин РФ изменил бланки заграничных паспортов
- Россияне стали чаще раздражаться из-за рекламных сообщений от банков
- Адвокат де Вель заявил, что власти Франции не одобрят экстрадицию Дурова
- Юрист назвал незаконным принуждение соискателей к детектору лжи
- Рок-хиты и этно-мотивы: Радио JAZZ объявило программу «Джаз на Яхте» на август
- Режиссер фильма с Пореченковым и Кологривым рассказал о пожаре на площадке
- По следам Зыкиной: Как песня Монеточки попала в нового «Человека-паука»
- СМИ: Джареда Лето обвинили в сексуализированном насилии