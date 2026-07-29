Назван возможный гонорар Михаила Ефремова за съемки в новом фильме

Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов за один съёмочный день может получать не менее четверти миллиона рублей. Об этом сайту aif.ru заявил продюсер Павел Рудченко.

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Комментируя участие Ефремова в фильме «Отец. Еще отец», он указал, что о реальном размере гонорара говорить сложно.

«Но его уровень актёров, я думаю, вполне может получать от 250 тысяч рублей за съёмочный день», — предположил эксперт.

Также Рудченко добавил, что после выхода из колонии Ефремов уже вернулся в творческую форму.

Ранее стали известно, что Ефремов сыграет одну из главных ролей в фильме «Отец. Еще отец». Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», это будет его первая работа в кино после условно-досрочного освобождения из колонии.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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