Новак поручил продолжить контроль цен на рынке топлива
Вице-премьер РФ Александр Новак провёл совещание по ситуации на рынке топлива. Как сообщили в кабмине, на нём ФАС рассказала о динамике снижения цен на независимых АЗС.
В ведомстве указали, что в рамках мер антимонопольного реагирования было выдано 52 предупреждения, связанных с ценообразованием, а также возбуждено 28 уголовных дел.
Новак поручил продолжить скоординированную работу по обеспечению внутреннего рынка необходимыми объёмами нефтепродуктов и контролю за ценами на топливо. Поручение дано профильным ведомствам, властям регионов и отраслевым компаниям.
Ранее Новак заявил, что запрет на экспорт бензина из России продлят до конца 2026 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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