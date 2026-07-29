Новак поручил продолжить контроль цен на рынке топлива

В ведомстве указали, что в рамках мер антимонопольного реагирования было выдано 52 предупреждения, связанных с ценообразованием, а также возбуждено 28 уголовных дел.

Новак поручил продолжить скоординированную работу по обеспечению внутреннего рынка необходимыми объёмами нефтепродуктов и контролю за ценами на топливо. Поручение дано профильным ведомствам, властям регионов и отраслевым компаниям.

Ранее Новак заявил, что запрет на экспорт бензина из России продлят до конца 2026 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».