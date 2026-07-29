Участки для голосования на выборах в Госдуму откроют в Армении, КНДР и Испании
Россияне, проживающие или временно находящиеся за рубежом, смогут проголосовать на сентябрьских выборах депутатов Госдумы. Об этом со ссылкой на МИД РФ сообщает RT.
В ведомстве рассказали, что избирательные участки для них откроются при российских диппредставительствах в Армении, Египте, Испании, Казахстане, Киргизии, КНДР, Южной Корее, США, Великобритании, Японии и других странах.
В настоящее время в списке, где можно граждане РФ смогут проголосовать - 31 государство. В министерстве добавили, что этот перечень будет пополняться.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в ходе российской избирательной кампании осенью «можно и нужно ожидать» провокаций Киева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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