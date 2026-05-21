Жесткая слежка: Почему россиянам отказывают в процедуре банкротства

Павел Медведев заявил НСН, что сейчас ужесточаются требования к должникам в целом, потому что у банков снижаются резервы.

Россиянам чаще отказывают в процедуре банкротства, так как участились случаи мошенничеств, теперь каждый случай проверяется дольше и тщательнее, заявил НСН бывший финансовый омбудсмен Ассоциации российских банков Павел Медведев.

Россияне всё чаще остаются с долгами даже после процедуры банкротства. В I квартале суды отказали гражданам в списании обязательств более 2,2 тыс. раз — в 2,6 раза чаще, чем год назад, следует из данных Федресурсаю Одновременно растет и число самих признаний несостоятельности. Эксперты объясняют тренд ужесточением позиции судов и наплывом заемщиков, рассчитывавших слишком легко избавиться от кредитов, пишут «Известия». Медведев объяснил это ужесточение политикой ЦБ в целом по должникам.

«Списание долгов – это в целом редкий случай, если у человека болезнь, а у него родственников нет, например. Это экзотический случай. Банкротство – это регулярный процесс, но тоже не автоматический. Человек должен доказать, что он не в силах расплатиться, что он не мошенник, не прячет активы или собственность. А надо сказать, что довольно часто такое встречается. Если человек пытается прикинуться нищим, это тоже мошенничество по факту. В таком случае люди пытаются либо переписать свое имущество, либо просто детское мошенничество – недооценка активов. Сейчас ужесточаются требования к должникам в целом, потому что у банков нет достаточных резервов. Банк должен иметь определенный процент надежных активов, чтобы выдавать кредиты, ЦБ сегодня жестко за этим следит», - отметил он.

Людям нужны легальные и, главное, доступные источники кредитования для закрытия базовых потребностей, а когда их нет, они обращаются к нелегальным кредиторам. Об этом НСН рассказала исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова.

ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
