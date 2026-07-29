Покупательский спрос на сыр в России снизился, отсюда и лишний сыр на прилавках, однако производить его больше не стали. Об этом НСН рассказал Алексей Рубцов, основатель «Сыроварня Рубцов А.С».

Российский рынок производства сыров достиг насыщения. Доля 20 крупнейших производителей составляет уже 80%, а главной проблемой стал избыток предложения: в России производится на 9% больше сыра, чем потребляется, пишет «Коммерсант». Это, в свою очередь, приводит к снижению цен и отрицательной рентабельности такого бизнеса. Рубцов раскрыл, в чем причина такой тенденции.

«Основная причина сейчас — это падение покупательского спроса. До этого была нормальная тенденция по развитию сырного производства в России. Сыр производим столько, сколько и производили, просто сейчас покупают меньше. Есть некоторое перепроизводство. У коллег такая же ситуация. Никто не увеличивал производство, просто есть падение спроса и появился лишний сыр. Мы, например, выпускаем премиальный сыр с голубой плесенью: да, спроса меньше, но он всё равно есть. То есть российский покупатель совсем даже от хорошего сыра не отказывается», — раскрыл он.