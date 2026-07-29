Дешевле не станет: Откуда взялся переизбыток сыра в России
Алексей Рубцов раскрыл НСН, что, несмотря на падение спроса на сыр, пока покупают даже премиальный.
Покупательский спрос на сыр в России снизился, отсюда и лишний сыр на прилавках, однако производить его больше не стали. Об этом НСН рассказал Алексей Рубцов, основатель «Сыроварня Рубцов А.С».
Российский рынок производства сыров достиг насыщения. Доля 20 крупнейших производителей составляет уже 80%, а главной проблемой стал избыток предложения: в России производится на 9% больше сыра, чем потребляется, пишет «Коммерсант». Это, в свою очередь, приводит к снижению цен и отрицательной рентабельности такого бизнеса. Рубцов раскрыл, в чем причина такой тенденции.
«Основная причина сейчас — это падение покупательского спроса. До этого была нормальная тенденция по развитию сырного производства в России. Сыр производим столько, сколько и производили, просто сейчас покупают меньше. Есть некоторое перепроизводство. У коллег такая же ситуация. Никто не увеличивал производство, просто есть падение спроса и появился лишний сыр. Мы, например, выпускаем премиальный сыр с голубой плесенью: да, спроса меньше, но он всё равно есть. То есть российский покупатель совсем даже от хорошего сыра не отказывается», — раскрыл он.
При этом Рубцов подчеркнул, что, несмотря на переизбыток сыра, снижать стоимость производители не будут.
«Снизить стоимость невозможно. Накладные расходы не дешевеют, и сырьё не дешевеет. Должна быть хотя бы минимальная рентабельность производства. Я думаю, что российские производители вряд ли будут снижать цены. Просто есть ещё импорт из Беларуси — там они демпингуют. Поэтому тут каждому производству нужно выбирать: либо работать в ноль и снижать цены, либо снижать производство, но держать рентабельность», — подытожила она.
Ранее директор по качеству ТнВ «Сыр Стародубский» Анна Дьячкова раскрыла, что молокосодержащий продукт отличается от натурального сыра наличием в составе растительных масел, как правило, кокосового или пальмового, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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