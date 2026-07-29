Теперь «Золотое кольцо»: Какой «апгрейд» нужен Твери, чтобы привлечь туристов
Сергей Голов раскрыл НСН, что в Твери есть что посмотреть и вкусно поесть, однако городу предстоит много работы после включения его в состав «Золотого кольца России».
В Твери нужно совершенствовать объекты размещения, инфраструктуру и составлять календарь событий, тогда в городе будут хотеть остаться на пару дней. Об этом НСН рассказал президент Союза турагентств, член координационного совета при Общественной палате Сергей Голов.
Тверь вошла в состав знаменитого «Золотого кольца России» в рамках масштабного расширения этого туристического маршрута в преддверии его 60-летнего юбилея в 2027 году. Так, уже в 2027 году город получит 50 млн на обновление городской среды и туристической инфраструктуры, пишет портал Ассоциации туроператоров России (АТОР). Голов раскрыл, чего не хватает городу для увеличения турпотока.
«Во‑первых, у нас есть многоцелевая программа поддержки городов, входящих в „Золотое кольцо“. Во‑вторых, 50 млн рублей — это ни о чём, если речь идёт о ежегодном взносе. Я думаю, что из федерального бюджета там должно быть выделено больше. Там нужно обязательно развивать ТИЦ (туристические информационные центры. - Прим. НСН). ТИЦ должен находиться на въезде в город, на вокзале, на автобусных станциях. Сейчас турпоток в Тверь не такой серьёзный. Необходимо популяризировать объекты размещения, потому что их там не очень много. Нужно создать событийный календарь. Он даёт 70 % успеха, если он интересен и если о нём заранее говорить», — рассказал он.
Также собеседник НСН напомнил, что Тверь имеет потенциал, так как находится поблизости от Москвы.
«Из Москвы до Твери можно добраться на электричке или за три часа на машине. Там есть что посмотреть, где покушать, но вот сами объекты размещения требуют дополнительных вложений. Я думаю, что не ради 50 миллионов было принято такое решение, и, наверное, это даст городу определённый толчок и выгоду. Главное, чтобы подключались бизнесмены. Нужно, чтобы люди ехали туда не просто проездом, а задерживались, оставались на пару дней. Люди, которые туда едут, хотят и поесть вкусно, и посмотреть всевозможные фестивали, и познакомиться с местными ремесленниками», — подытожил он.
Ранее исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе спрогнозировала, что в этом году в Россию приедут 800 тысяч иностранцев, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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