В Твери нужно совершенствовать объекты размещения, инфраструктуру и составлять календарь событий, тогда в городе будут хотеть остаться на пару дней. Об этом НСН рассказал президент Союза турагентств, член координационного совета при Общественной палате Сергей Голов.

Тверь вошла в состав знаменитого «Золотого кольца России» в рамках масштабного расширения этого туристического маршрута в преддверии его 60-летнего юбилея в 2027 году. Так, уже в 2027 году город получит 50 млн на обновление городской среды и туристической инфраструктуры, пишет портал Ассоциации туроператоров России (АТОР). Голов раскрыл, чего не хватает городу для увеличения турпотока.

«Во‑первых, у нас есть многоцелевая программа поддержки городов, входящих в „Золотое кольцо“. Во‑вторых, 50 млн рублей — это ни о чём, если речь идёт о ежегодном взносе. Я думаю, что из федерального бюджета там должно быть выделено больше. Там нужно обязательно развивать ТИЦ (туристические информационные центры. - Прим. НСН). ТИЦ должен находиться на въезде в город, на вокзале, на автобусных станциях. Сейчас турпоток в Тверь не такой серьёзный. Необходимо популяризировать объекты размещения, потому что их там не очень много. Нужно создать событийный календарь. Он даёт 70 % успеха, если он интересен и если о нём заранее говорить», — рассказал он.