Умер автор саундтрека к фильму «Драйв» с Райаном Гослингом Kavinsky

Французский электронный музыкант Венсан Белорже, выступавший под псевдонимом Kavinsky, ушёл из жизни в 50‑летнем возрасте. Информацию об этом опубликовало издание Le Figaro.



По данным полиции, тело артиста нашли в его парижском доме. Он проживал в XVIII округе столицы Франции. Правоохранители предполагают, что причиной кончины мог послужить инсульт.



В последние дни перед трагедией музыкант говорил о недомогании и жаловался на сильные головные боли. Прокуратура Парижа инициировала проверку и контролирует ход расследования.



Kavinsky оставил заметный след в музыкальной индустрии: в его дискографии — девять студийных альбомов, а сам он считается одной из знаковых фигур французской электронной сцены. Прорывным хитом стала песня Nightcall (2010), которая обрела мировую популярность. Композиция прозвучала в саундтреке к фильму «Драйв» (2011) с Райаном Гослингом, а позже — на церемонии закрытия Олимпиады‑2024 в Париже.

