«Монополия» и пазлы: Названы игры и игрушки, влияющие на психику детей
К игрушкам и характеру самих игр должно быть очень пристальное внимание, отметил в эфире НСН Павел Пожигайло.
Игра «Монополия» может негативно влиять на психику детей, также нужно обращать внимание на картинки, которые представлены в пазлах, заявил первый зампред комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло в интервью НСН.
Ранее «Известия» сообщили, что Роскачество подготовило ГОСТ, который позволит проводить в России психолого-педагогическую экспертизу игрушек. Отмечается, что организация определила критерии для детских товаров, которые могут причинить вред здоровью и развитию детей. Среди них продукция, содержащая нецензурную брань, а также вызывающая «страх и ужас». Указывается, что в продажу не должны попадать такие игрушки. Пожигайло поддержал инициативу.
«Эти вещи влияют на поведение ребенка и его психику. К игрушкам и характеру самих игр должно быть очень пристальное внимание. Потому что даже когда дети играют в "Монополию", это вроде полезный момент – думать... Но, с другой стороны, игра завязана на том, что кто-то разорился, кто-то обогатился… Тут должна быть какая-то дозировка. Что касается пазлов, важно, что именно ребенок собирает. Одно дело, когда он собирает страшную картинку или картинку из "Иван Царевич и Серый волк". Имело бы смысл сделать хорошие игрушки по нашим мультфильмам, дети их любят, у каждого свои герои», - сказал Пожигайло.
Он отметил, что профессиональные психологи также должны определять, в каком возрасте ребенок может начать играть в «войнушки» и другие подобные игры.
«В игрушки можно наложить технологии программирования ребенка, когда кукла будет не мальчик и не девочка, а некое среднеполое существо. Или два мальчика и две девочки… Все эти технологии, связанные с пропагандой современных гендерных вещей, на Западе во многом закладываются именно в игрушках. Вопрос частично связан с внешней формой: одно дело, если игрушки будут из фильма "Джокер": страшные клоуны, упыри и так далее. Или игры будут настроены на разные формы убийства и так далее. Здесь очень важна роль профессиональных психологов, которые точно понимают, в каком возрасте ребенок может воспринимать более взрослые вещи, связанные с "войнушками" или еще чем-то. Через игрушки, так же, как и через интернет, можно кодировать сознание ребенка», - добавил Пожигайло.
В свою очередь детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова в разговоре с НСН отметила, что необходимо следить за тем, из какого материала делаются игрушки. Она также подчеркнула, что поддерживает идею о психолого-педагогической экспертизе игрушек.
«Конечно, нужен контроль, нужны жесткие ГОСТы по материалам, из чего сделаны эти игрушки. И, конечно же, есть игрушки, которые лично мне не нравятся. Мне кажется, что они и детям не всем нравятся. Есть игрушки, которые могут воспитать плохой вкус, об этом тоже надо думать. Мы приветствуем любое упорядочивание. Если внимание к продуктам, к товарам детским усиливается, мы выступаем только за и готовы в этом участвовать», - сказала Мишонова.
Ранее руководитель Центра экстренной психологической помощи МГППУ Ольга Вихристюк в пресс-центре НСН заявила, что российским производителям мультфильмов следует создавать позитивных героев взамен навязанных Западом персонажей, так как дети перенимают их образ и играют в те игрушки, которые увидели на экране, передает «Радиоточка НСН».
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