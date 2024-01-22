«Монополия» и пазлы: Названы игры и игрушки, влияющие на психику детей

Игра «Монополия» может негативно влиять на психику детей, также нужно обращать внимание на картинки, которые представлены в пазлах, заявил первый зампред комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло в интервью НСН.

Ранее «Известия» сообщили, что Роскачество подготовило ГОСТ, который позволит проводить в России психолого-педагогическую экспертизу игрушек. Отмечается, что организация определила критерии для детских товаров, которые могут причинить вред здоровью и развитию детей. Среди них продукция, содержащая нецензурную брань, а также вызывающая «страх и ужас». Указывается, что в продажу не должны попадать такие игрушки. Пожигайло поддержал инициативу.