«Погремушки-убийцы!»: Контрафактные игрушки бьют по самым маленьким
Токсичные компоненты игрушек отравляют малышей, мелкими деталями можно подавиться, а дети постарше спят и купаются с вредными куклами, сказал в эфире НСН Олег Павлов.
Контрафактные игрушки представляют наибольшую опасность для детей младшего возраста, заявил в интервью НСН председатель общественной организации «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов.
По данным РБК, в 2022 году Федеральная таможенная служба РФ выявила 1,2 млн контрафактных детских товаров. В числе наиболее подделываемых оказались товары брендов Lego, Kinder Surprise, Hello Kitty, L.O.L. Surprise!, Barbie, Angry Birds и «Маша и Медведь».
«Наибольший риск представляют игрушки для детей самого младшего возраста, к ним очень жесткий перечень требований, как с точки зрения конструкции, так и материалов и элементов, которые производятся при их изготовлении. Например, те же самые детские погремушки, которые востребованы всеми, не должны иметь поверхностного окрашивания, чтобы дети не съедали краску. Они не должны содержать в составе токсичных красок, а также не иметь легкоотделяемых элементов, которыми ребенок может подавиться. Если посмотреть на рынок таких нелегальных игрушек, там полно всего, что не соответствует этим требованиям», - сказал Павлов.
По его словам, опасными могут быть и подделки известных брендов, а вот российские игрушки надежны.
«Риски могут быть и для других возрастов, потому что при изготовлении подделок под известные бренды используются максимально дешевые компоненты, зачастую токсичные, а дети спят с этими игрушками, едят, купаются, все это вредно. К игрушкам отечественного производства гораздо меньше вопросам, потому что российские производители в подавляющем большинстве соблюдают требования регламентов. Если эти игрушки сертифицированы и произведены легально, это ориентир надежности и безопасности», - заключил собеседник НСН.
Американский производитель игрушек Mattel ранее презентовал первую куклу Барби с синдромом Дауна. Детский психолог Наталья Наумова в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высказала мнение, что такая кукла может научить терпимости и пониманию детей, в окружении которых есть люди с подобным диагнозом.
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