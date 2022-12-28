Интернет-магазины в РФ снимают с продажи игрушки «Хагги Вагги»

В сообщении говорится, что с продажи данный товар стали снимать после того, как в нём был обнаружен фенол - опасное химическое вещество, превышение содержание которого выявлено в 89% анализируемых образцов.

Также в ведомстве отметили, что игрушки не обладают сертификатами соответствия.

«Крупные российские маркетплейсы, такие как Ozon, Wildberries, «Яндекс Маркет» и «СберМегаМаркет» удалили карточки товаров... страницы и ссылки с предложениями недобросовестных продавцов пропали из каталогов сайтов. Интернет-магазины «Азбука детства» и Elmers-mama вывели игрушки из ассортимента», - указали в Роскачестве.

Ранее в Ozon Global заявили, что в 2022 году россияне в преддверии Нового года стали заказывать товары из-за рубежа в пять раз чаще, чем в прошлом году, сообщает RT.

