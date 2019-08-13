«Молодёжка ОНФ» защитит жителей Иркутской области от распространения пожаров

Опашку территорий вблизи населённых пунктов Иркутской области начал отряд движения «Молодёжка ОНФ», чтобы не допустить распространение огня от лесных пожаров, сообщает ТАСС.

Отмечается, что к работе приступили 120 членов отряда. Добровольцы действуют в пяти удалённых районах области, каждая группа работает на своей территории. Кроме того, планируется провести профилактические мероприятия для недопущения распространения огня.

Добавим, по сообщениям пресс-службы организации, желание помочь жителям пострадавшей от пожаров области изъявляет большое число волонтёров. Это уже вторая переброска отряда в Иркутскую область — в предыдущий раз добровольцы помогали иркутчанам восстанавливать жильё и хозяйственные постройки после наводнения.

Напомним, площадь лесных пожаров в Иркутской области составляет более 750 тысяч гектаров. Добавим, в некоторых очагах горения начались дожди.

Ранее в эфире НСН в СПЧ назвали решение проблемы лесных пожаров в Сибири. Эксперт постоянной комиссии по экологическим вопросам Совета по правам человека при президенте РФ, руководитель противопожарной программы Гринпис России Григорий Куксин отметил, что общая площадь лесных пожаров продолжает оставаться катастрофичной, хотя и есть положительные тенденции в решении этой проблемы.

