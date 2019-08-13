В СПЧ назвали решение проблемы лесных пожаров в Сибири
Эксперт постоянной комиссии по экологическим вопросам Совета по правам человека при президенте РФ Григорий Куксин подтвердил в эфире НСН сокращение площади лесных пожаров за счет осадков.
Количество лесных пожаров в Якутии начало снижаться. За сутки в зоне контроля пожары из-за осадков сократились на 17 очагов, благодаря слаженной работе МЧС было ликвидировано 37 природных пожаров. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные оперативной рабочей группы по информированию населения о пожарной обстановке в республике. Отмечается, что за прошедшие сутки площадь лесных пожаров в целом в России уменьшилась на 6 процентов до 266 тысяч гектар.
В эфире НСН эксперт постоянной комиссии по экологическим вопросам Совета по правам человека при президенте РФ, руководитель противопожарной программы Гринпис России Григорий Куксин отметил, что общая площадь лесных пожаров продолжает оставаться катастрофичной, хотя и есть положительные тенденции в решении этой проблемы (слушайте аудио).
«Я думаю, что это цифры пожаров, на которых происходит тушение, и это, к сожалению, никак не коррелирует с общими площадями пожаров, которые действуют. По состоянию на вчерашний день мы видим, что примерно 5 миллионов гектаров была площадь действующих пожаров. Тем не менее, действительно можно говорить о том, что площадь пожаров пошла на убыль. Здесь помогают осадки, которые выпали на значительной части территории, которая горела. Сейчас почти все Прибайкалье находится в зоне действия достаточно мощного фронта с сильными дождями, которые очень сильно помогают пожарам. Поэтому да, действительно, можно говорить о том, что ситуация постепенно поправляется, сдувания становится меньше. Пока еще нет таких интенсивных осадков в Эвенкии и Якутии. Хотя мы очень ждем, что они придут и туда. Только они могут исправить ситуацию по-настоящему», — рассказал собеседник НСН.
Ранее директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов заявил в эфире НСН, что для ликвидации лесных пожаров в Сибири делается все возможное, но этого все равно недостаточно.
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