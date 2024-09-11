Молодые россияне стали чаще брать кредиты

При этом самая большая доля заемщиков (30-40 лет) сократилась на 1,4%, до 26,7%. Уменьшилось также количество заемщиков в возрасте 50-60 лет (15,5%) и 40-50 лет (24,4%).

Чаще всего молодые россияне берут кредиты в Тюменской области (20,7%), Санкт-Петербурге (20,2%), Пермском крае (20,1%), Татарстане (20,1%) и Краснодарском крае (20%). При этом неохотно молодежь становится заемщиками в Кемеровской области (17,5%), Приморском крае (17,5%), ХМАО (17,2%), Алтайском крае (17,1%) и Тульской области (17%). В Москве этот показатель составил 19,8%.

Ранее сообщалось, что в 40% случаев россияне обращаются к мирозаймам, чтобы получить деньги до зарплаты.

