Молодые россияне стали чаще брать кредиты
Доля граждан России моложе 30 лет, являющихся заемщиками, в июле 2024 года увеличилась на 2,6% и составила немногим более 19%, сообщило Национальное бюро кредитных историй.
При этом самая большая доля заемщиков (30-40 лет) сократилась на 1,4%, до 26,7%. Уменьшилось также количество заемщиков в возрасте 50-60 лет (15,5%) и 40-50 лет (24,4%).
Чаще всего молодые россияне берут кредиты в Тюменской области (20,7%), Санкт-Петербурге (20,2%), Пермском крае (20,1%), Татарстане (20,1%) и Краснодарском крае (20%). При этом неохотно молодежь становится заемщиками в Кемеровской области (17,5%), Приморском крае (17,5%), ХМАО (17,2%), Алтайском крае (17,1%) и Тульской области (17%). В Москве этот показатель составил 19,8%.
Ранее сообщалось, что в 40% случаев россияне обращаются к мирозаймам, чтобы получить деньги до зарплаты.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru