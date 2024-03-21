Около 40% россиян берут микрозаймы до зарплаты

По данным издания, 12% опрошенных берут микрозаймы для покупки лекарств и оплаты лечения. Еще 11% респондентов одалживают деньги для погашения уже имеющихся долговых обязательств. Также 10% россиян используют микрокредиты для оплаты повседневных расходов, а около 9% тратят деньги на ремонт.

Уточняется, что наиболее востребованными являются займы до 10 тысяч рублей. Реже всего обращаются за микрозаймом на сумму более 50 тысяч рублей.

Ранее Госдума приняла закон, увеличивающий размер штрафов за спам-звонки, а также рекламу кредитов или займов без указания их полной стоимости, напоминает «Радиоточка НСН».

